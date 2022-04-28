"С командами такого уровня я еще не играл, к тому же на таком стадионе и в присутствии такого количества зрителей. На игре была отличная атмосфера, и даже опытные ребята отметили, что это никакой не товарищеский матч.

"Наши воины мужественно защищают страну, это придает сил": Бущан с Караваевым поблагодарили украинцев и ВСУ

Перед выходом на поле, особенно во время гимна Украины бежали по коже муравьи. Все мы понимаем, для чего и для кого сейчас тренируемся и играем, потому вдвойне приятно, что показали хороший футбол и смогли победить серьезного соперника.

Мы серьезно работаем, тренируемся, а все эти благотворительные матчи – это нечто особенное. Все ребята хотят проявить себя. Нас хорошо поддерживают на всех стадионах, а мы в свою очередь хотим таким образом поддержать страну в такой сложный период. Поддержать ВСУ – вот они для меня и для нас сейчас главные кумиры", – цитирует Ваната Команда 1 .

Кроме дубля Владислава за Динамо еще забивал Буяльский. Матч, за который удалось собрать 400 тысяч евро в помощь украинцам, завершился со счетом 3:2.