"Враження від турне? Звичайно, лише позитивні. Ми маємо можливість грати з хорошими кваліфікованими суперниками, підтримувати форму та приносити користь, у тому числі фінансову, рідній країні та співвітчизникам.

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Кожен футболіст хоче вигравати у будь-якій грі – чи то товариський матч, чи то офіційний. І тут також на кожну гру ми виходимо з думками лише про перемогу, як і в офіційних іграх, при цьому розуміючи, що наша гра та результати в тому числі радують мільйони українців.

Величезна подяка клубам, з якими ми граємо, що збирають на трибунах таку велику кількість людей, у тому числі тих, хто змушений був виїхати з України через війну. Грати за такої атмосфери – одне задоволення. Хотів би присвятити ці забиті м'ячі військовим, які захищають нашу країну від агресора. Завдяки їм Україна продовжує існувати, і після війни та нашої перемоги вона стане лише кращою", – зазначив Ванат у коментарі офіційному сайту Динамо.

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