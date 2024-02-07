Наполі розглядає 22-річного українця як заміну Віктору Осімхену, повідомляє Spazio Napoli з посиланням на агента ФІФА Вінченцо Морабіто.

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Партенопейці готуються, що влітку хтось активує 130-мільйонну клаусулу нігерійця, тому доведеться шукати нового нападника. Керівництво Наполі планує, що для підписання Ваната вистачить 15-20 мільйонів євро. За нападником Динамо також стежить Жирона, яка вже не перший рік моніторить український ринок.

До слова, у поточному сезоні Ванат провів 16 матчів за киян, в яких відзначився 7 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює Владислава у 3 млн євро. Контракт нападника розрахований до літа 2025-го.

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