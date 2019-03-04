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Ван Перси впервые сделал хет-трик в Эредивизи и забил 200-й гол в национальных чемпионатах

00:30 10 Читати українською
Ван Перси впервые сделал хет-трик в Эредивизи и забил 200-й гол в национальных чемпионатах
Робин ван Перси / фото из соцсетей

Нападающий Фейеноорда Робин ван Перси помог своей команде разгромить Эммен в 24-м туре чемпионата Нидерландов.

35-летний форвард стал автором трех голов в отчетном матче. Это первый хет-трик ван Перси в Эредивизи. Правда, он забивал 5 голов в матче Кубка Нидерландов в 2003 году.

Защитник Фейеноорда ван Беек забил 6-й автогол в карьере и повторил антирекорд Эредивизи

Кроме того, первый гол в ворота Эммена стал для Робина 200-м в национальных чемпионатах. 96 раз он забил в АПЛ за Арсенал и 48 – за Манчестер Юнайтед. Также в активе ван Перси 27 голов в чемпионате Турции за Фенербахче и теперь уже 31 – в Эредивизи в составе Фейенорда.

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