Ван Перси впервые сделал хет-трик в Эредивизи и забил 200-й гол в национальных чемпионатах

Нападающий Фейеноорда Робин ван Перси помог своей команде разгромить Эммен в 24-м туре чемпионата Нидерландов.

35-летний форвард стал автором трех голов в отчетном матче. Это первый хет-трик ван Перси в Эредивизи. Правда, он забивал 5 голов в матче Кубка Нидерландов в 2003 году.

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Кроме того, первый гол в ворота Эммена стал для Робина 200-м в национальных чемпионатах. 96 раз он забил в АПЛ за Арсенал и 48 – за Манчестер Юнайтед. Также в активе ван Перси 27 голов в чемпионате Турции за Фенербахче и теперь уже 31 – в Эредивизи в составе Фейенорда.