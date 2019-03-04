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Ван Персі вперше зробив хет-трик в Ередивізі та забив 200-й гол в національних чемпіонатах

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Ван Персі вперше зробив хет-трик в Ередивізі та забив 200-й гол в національних чемпіонатах
Робін ван Персі / фото із соцмереж

Нападник Фейєнорда Робін ван Персі допоміг своїй команді розгромити Еммен в 24-му турі чемпіонату Нідерландів.

35-річний форвард став автором трьох голів у звітному матчі. Це перший хет-трик ван Персі в Ередивізі. Щоправда, він забивав 5 голів в матчі Кубка Нідерландів в 2003 році.

Оборонець Фейєнорда ван Беєк забив 6-й автогол у кар'єрі та повторив антирекорд Ередивізі

Окрім того перший гол в ворота Еммена став для Робіна 200-м в національних чемпіонатах. 96 разів він забив в АПЛ за Арсенал та 48 – за Манчестер Юнайтед. Також в активі ван Персі 27 голів в чемпіонаті Туреччини за Фенербахче і тепер вже 31 – в Ередивізі за Фейєнорд.

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