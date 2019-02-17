Защитник Фейеноорда ван Беек забил 6-й автогол в карьере и повторил антирекорд Эредивизи

Защитник роттердамского Фейеноорда Свен ван Беек забил единственный мяч в поединке 22-го тура чемпионата Нидерландов против Гронигена. Это был гол в собственные ворота.

24-летний защитник отметился автоголом на 26-й минуте. Это уже 6-й автогол ван Беека в турнире (106 матчей), что является повторением антирекорда лиги, сообщает Voetbalzone.

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Предыдущим владельцем антирекорда был экс-защитник Спарты и Венло Марилия. Свои шесть автоголов он забил за 144 поединка.

Отметим, что Свен ван Беек является воспитанником Фейеноорда. За основу роттердамцев он выступает с августа 2013 года.