Ван Перси начнет тренерскую карьеру в Фейеноорде

Бывший форвард сборной Нидерландов Робин ван Перси станет тренером нападающих в Фейеноорде.

Ван Перси присоединится к тренерскому штабу Фейеноорда, утверждает ad.nl.

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Отмечается, что в услугах звездного нидерландца заинтересован Дик Адвокат, которого назначили исполняющим обязанности главного тренера команды.

Напомним, ван Перси завершил игровую каьреру в мае 2019 года. В течение карьеры игрок, кроме Фейеноорда, выступал за Арсенал, Манчестер Юнайтед и Фенербахче. В общем, Робин провел 432 матча и забил 204 гола на клубном уровне.

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