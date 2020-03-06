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Тренер Аякса закрыт на карантин из-за контакта с больным коронавирусом

11:57 23 Читати українською
Тренер Аякса закрыт на карантин из-за контакта с больным коронавирусом
Тренерский штаб Аякса / фото из открытых источников

Ассистент главного тренера Аякса Эрика Тен Хага Поульсен отправился на карантин вместе с еще двумя сотрудниками клуба.

Поульсен и еще два представителя тренерского штаба Аякса общались с датским экс-игроком Каленберг, у которого обнаружен коронавирус, информирует Reuters.

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Поэтому тренеров амстердамского клуба закрыли на карантин до 13 марта. Таким образом, они пропустят матч против Херенвена, который состоится 7 марта.

К слову, Поульсен за свою игровую карьеру успел поиграть за такие клубы как Ливерпуль, Ювентус и Аякс. Последним клубом датчанина стал Копенгаген.

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Кристиан Поульсен Кристиан Поульсен Аякс Аякс Нидерланды коронавирус
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