Тренер Аякса закрыт на карантин из-за контакта с больным коронавирусом

Ассистент главного тренера Аякса Эрика Тен Хага Поульсен отправился на карантин вместе с еще двумя сотрудниками клуба.

Поульсен и еще два представителя тренерского штаба Аякса общались с датским экс-игроком Каленберг, у которого обнаружен коронавирус, информирует Reuters.

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Поэтому тренеров амстердамского клуба закрыли на карантин до 13 марта. Таким образом, они пропустят матч против Херенвена, который состоится 7 марта.

К слову, Поульсен за свою игровую карьеру успел поиграть за такие клубы как Ливерпуль, Ювентус и Аякс. Последним клубом датчанина стал Копенгаген.

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