Ван Персі розпочне тренерську кар'єру у Фейєнорді

Колишній форвард збірної Нідерландів Робін ван Персі стане тренером нападників у Фейєнорді.

Ван Персі приєднається до тренерського штабу Фейєнорда, стверджує ad.nl.

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Зазначається, що у послугах зіркового нідерландця зацікавлений Дік Адвокат, якого призначили виконувачем обов'язків головного тренера команди.

Нагадаємо, ван Персі завершив ігрову ка'рєру в травні 2019 року. Протягом кар'єри гравець, крім Фейєноорда, виступав за Арсенал, Манчестер Юнайтед і Фенербахче. Загалом, Робін провів 432 матчі і забив 204 голи на клубному рівні.

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