Ван Персі розпочне тренерську кар'єру у Фейєнорді

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Манкуніанське дербі для Зінченка, чемпіонський бій в Італії та битва за трійку в Іспанії: топ-5 матчів євровікенду
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Динамо обурилось діями працівника УАФ, який розголосив інформацію щодо допінг-скандалу з БєсєдінимУкраїна — 12:40 2229
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Буяльський зможе зіграти проти Олександрії – КДК вирішив додатково не карати лідера Динамо за фол у матчі із СК Дніпро-1Україна — 11:41 1995
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