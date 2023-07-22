Шахтер переиграл Утрехт в контрольной встрече. Смотрите видео голов и обзор поединка Утрехт – Шахтер на "Футбол 24".

Товарищеский матч 22 июля 2023 года

Утрехт – Шахтер – 2:4

Голы: Клайбер, 79, Буссаид, 83 – Траоре, 2, Вьюнник, 30+1, Судаков, 58, Ракицкий, 84

Шахтер повел в счете уже на 2 минуте – Зубков запрессинговал защитника, заставив того отдать на Лассину Траоре, который довольно легко забил. Вьюнник в середине первого тайма классным ударом в ближний угол удвоил преимущество – помогла неуверенная игра вратаря соперников.

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Во втором тайме Шахтер сделал счет разгромным, точно пробив в дальний угол. Клайбер отыграл один мяч на 79 минуте, а Буссаид сократил до минимального уже через 4 минуты. Но все завершилось уверенной победой Шахтера благодаря голу Ракицкого головой.