Наставник луганцев Патрик ван Леувен прокомментировал фиаско в матче против одного из аутсайдеров УПЛ – Руха (1:3).

"Мы плохо сыграли. Соперник играл в более агрессивный футбол, чем мы. После матча с Динамо мы сказали ребятам, что Рух будет играть против нас, как мы сыграли против Динамо, поэтому надо к этому готовиться. Слишком многие футболисты не продемонстрировали свой уровень игры.

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Была ли с моей стороны недооценка соперника? Рух очень хорошо показал себя на поле и агрессивно атаковал. У них было гораздо больше созданных моментов, чем у нас.

А что касается замены Булецы... Сергей не получал мяч, не брал инициативы, поэтому я принял такое решение", – цитирует ван Леувена официальный сайт Зари.

Напомним, в матче 4-го тура УПЛ Заря неожиданно уступила Руху (1:3), однако пока сохраняет лидерство в турнирной таблице УПЛ.

Рух одержал первую победу в сезоне, переиграв Зарю благодаря хет-трику Таллеса