Рух уверенно обыграл Зарю в матче 3-го тура УПЛ, прервав собственную серию из поражений. Смотрите видео голов и обзор матча Рух – Заря на Футбол 24.

Рух открыл счет в конце первого тайма: Сапуга пробил с дальней дистанции, Мацапура отбил перед собой, а первым на мяче оказался Таллес.

Рух одержал первую победу в сезоне, переиграв Зарю благодаря хет-трику Таллеса

В начале второй половины он же забил второй мяч в ворота луганчан. Мацапура неловко пошел на мяч и сбил Таллеса, который реализовал пенальти. На 55 минуте Заря отыграла один мяч усилиями Русина, замкнувшего навес Кристиана. Но последнее слово было за Рухом – Таллес получил мяч перед штрафным и забил ударом от перекладины, оформив хет-трик во встрече.