Рух – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча с хет-триком легионера львовян
21:21 - Читати українською
Рух уверенно обыграл Зарю в матче 3-го тура УПЛ, прервав собственную серию из поражений. Смотрите видео голов и обзор матча Рух – Заря на Футбол 24.
40’ Таллес Брене
49’ Таллес Брене
62’ Таллес Брене
Назарий Русин 55’
40’ Таллес Брене
49’ Таллес Брене
55’ Назарий Русин
62’ Таллес Брене
Рух открыл счет в конце первого тайма: Сапуга пробил с дальней дистанции, Мацапура отбил перед собой, а первым на мяче оказался Таллес.
Рух одержал первую победу в сезоне, переиграв Зарю благодаря хет-трику Таллеса
В начале второй половины он же забил второй мяч в ворота луганчан. Мацапура неловко пошел на мяч и сбил Таллеса, который реализовал пенальти. На 55 минуте Заря отыграла один мяч усилиями Русина, замкнувшего навес Кристиана. Но последнее слово было за Рухом – Таллес получил мяч перед штрафным и забил ударом от перекладины, оформив хет-трик во встрече.
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