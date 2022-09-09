Заря подошла к матчу против Руха в шикарной форме, одержав три победы подряд и забив в каждом поединке по три гола – в частности, в ворота Динамо и Ворсклы. Как следствие, луганчане выскочили на первую позицию в турнирной таблице. Ожидалось, что там они после 4 тура и останутся, ведь в соперниках была команда с дна таблицы. "Черно-белые" приехали в гости к Руху, у которого было 3 подряд поражения при одном забитом мяче.

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Впрочем, матч оказался не столь простым, как прогнозировали. Подопечные Леонида Кучука затащили Зорю в свое любимое "болото" с кучей фолов, низким темпом игры и отсутствием остроты. На поле не происходило ничего достойного внимания, за исключением подачи с углового на 30-й минуте – Сапуга замкнул ее ударом под перекладину, но голкипер луганчан поймал мяч.

У Руха были хоть какие-то намеки на атаку, а вот команда Патрика фон Леувена разочаровала – даже удары со штрафных летели куда попало. Наконец, на 40-й минуте хозяева наказали соперника за пассивность. Сапуга мощно пробил с дистанции, Мацапура отбил перед собой, а Таллес сыграл на добивании. 1:0! Именно с этим счетом первый тайм и подошел к концу.

В раздевалке Патрик фон Леувен провел замену, выпустив Бражка вместо Булецы. Впрочем, всего за три минуты после перерыва Заре пришлось вторично вынимать мяч из сетки – и снова руховцам помог Мацапура. Дмитрий побежал на перехват мяча в штрафную, но вместо этого выполнил что-то несуразное и сбил Таллеса. Арбитр назначил пенальти, а Таллес ударом с "отметки" удвоил преимущество львовян. 2:0.

В воздухе запахло победой подопечных Леонида Кучука, но луганчане не собирались так просто ее дарить. Уже на 55-й минуте гости отыграли один мяч: Кристиан получил проникающий пас на правый край штрафной и выполнил подачу, а Русин замкнул точным ударом головой – 2:1! Кстати, это был 15-й гол Назария в УПЛ.

Еще через две минуты Чурко ворвался на левую половину штрафной и выстрелил в ближний угол, однако Панькив парировал. Патрик фон Леувен после этого решил освежить атаку, выпустив Лунева вместо Нагнойного, но на 62-й минуте произошла катастрофа. Рух разыграл шикарную комбинацию, в завершении которой Климчук выполнил скидку под удар Таллесу – Бренер же метров с 20-ти закрутил мяч точно в дальнюю девятку. 3:1. Хет-трик.

Рух мог и четвертый гол провести, однако контратаку 3-в-3 львовяне запороли неточным пасом, а удар Бойчука головой в правый нижний угол парировал Мацапура (наконец-то!). Заря огрызнулась несколькими атаками, но ничего опасного не создала. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Руха – дебютную в сезоне!

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