Нидерландский специалист Патрик ван Леувен может трудоустроиться в бельгийском Вестерло, за который играет Сергей Сидорчук.

"У ван Леувена, по моей информации, есть два предложения более-менее конкретных. Одно предложение – сейчас говорят о Вестерло, клубе Сергея Сидорчука.

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Там сменился тренер, сейчас там работает его помощник. Руководство ищет нового тренера. Но зарплата ван Леувена в Шахтере, которая, по моей информации, до сих пор выплачивается клубом, потому что там действует контракт. Это серьезные деньги.

Если условно ему платят 50 тысяч в валюте, то сейчас, если он согласится на предложение Вестерло на 13 или 17, то Шахтер по контракту имеет право ничего не платить. Есть еще вариант на Кипре. Возможно, там лучше", – сказал Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

Стоит отметить, что за Вестерло выступает экс-капитан Динамо Сергей Сидорчук, который перебрался в Бельгию на старте сезона. Нынешняя кампания для бельгийцев складывается неудачно. Вестерло набрал всего 11 очков в 16 турах и идет на предпоследней строчке Лиги Жупиле.

Напомним, ван Леувен покинул Шахтер осенью этого года. На должность наставника "горняки" пригласили Марино Пушича.

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