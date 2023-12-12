Уже на этой неделе – 12 и 13 декабря – завершится групповой этап Лиги чемпионов 2023/24. "Футбол 24" разобрал, что нужно Шахтеру и другим командам для выхода в плей-офф.

Вечером 13 декабря станут известны все 16 команд, которые сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24. Жеребьевка первой стадии плей-офф состоится уже в понедельник, 18 числа. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR разбирает ситуацию во всех 8-ми группах перед решающим туром.

Группа А

1/8 финала Лиги чемпионов: Бавария (1 место), Копенгаген/Галатасарай/Манчестер Юнайтед.

Плей-офф Лиги Европы: Копенгаген/Галатасарай/Манчестер Юнайтед.

Вылет: Копенгаген/Галатасарай/Манчестер Юнайтед.

Матчи 6 тура: Копенгаген – Галатасарай, Манчестер Юнайтед – Бавария.

Манчестер Юнайтед после ничьей с Галатасараем в 5-м туре оказался на грани вылета из ЛЧ. Чтобы пролезть в плей-офф, команде Эрика Тен Хага нужно обязательно побеждать Баварию, которая не проигрывает в групповом этапе ЛЧ уже 39 матчей, и при этом еще ждать ничьей Копенгагена и Галатасарая в Дании. Только при таких условиях МЮ выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Если англичане выиграют, а параллельный матч тоже определит победителя, то Ман Юнайтед будет играть в Лиге Европы. Баварии на Олд Траффорд уже ничего не нужно – она гарантированно первая.

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В другом матче группы будет бой. Копенгаген в двух последних турах набрал 4 очка и перед решающими поединками вырвался на второе место группы А. Победа гарантирует и Копенгагену, и Галатасараю второе место вне зависимости от результата игры в Манчестере. Если "красные дьяволы" не обыграют Баварию, а Копенгаген и Галатасарай сыграют вничью, то в плей-офф Лиги чемпионов выйдет датская команда, у которой лучшая разница голов во всех матчах. Даже поражение может отправить Копенгаген в Лигу Европы, но если МЮ тоже проиграет Баварии.

Словом, интрига в группе А, без преувеличения, безумная. Манчестер Юнайтед, Копенгаген и Галатасарай могут как занять второе место, так и остаться без еврокубков. Ответы на все вопросы получим во вторник вечером.

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Группа B

1/8 финала Лиги чемпионов: Арсенал (1 место), ПСВ (2 место).

Плей-офф Лиги Европы: Ланс/Севилья.

Вылет: Ланс/Севилья.

Матчи 6 тура: Ланс – Севилья, ПСВ – Арсенал.

В группе B Арсенал Александра Зинченко гарантированно финиширует первым, а ПСВ – вторым. Эти команды сыграют между собой в последнем туре, но результат этой встречи уже не повлияет на итоговое разделение мест. А вот в борьбе за Лигу Европы есть еще интрига – третье место во Франции разыграют Ланс и Севилья. Испанцам нужна только победа. Тогда они обойдут французов по результатам личных встреч, ведь поединок первого тура завершился вничью 1:1. Ничья или победа Ланса будет означать вылет Севильи из еврокубков. Ланс в таком случае будет играть в Лиге Европы.

Группа C

1/8 финала Лиги чемпионов: Реал (1 место), Наполи/Брага.

Плей-офф Лиги Европы: Наполи/Брага/Унион.

Вылет: Брага/Унион.

Матчи 6 тура: Наполи – Брага, Унион – Реал.

Мадридский Реал не потерял ни одного очка и забронировал себе первое место группы С. Матч 6 тура против Униона для команды Карло Анчелотти является простой формальностью. Единственный реальный интерес заключался в том, сыграет ли Андрей Лунин, но Карло Анчелотти заявил, что выпустит Кепу. Унион еще сохраняет шансы на третье место и путевку в Лигу Европы. Для этого берлинцам нужно побеждать немотивированный Реал и надеяться на победу Наполи над Брагой. Если немцы и португальцы наберут по 5 очков (такой вариант теоретически возможен), то преимущество будет у Браги.

Парадокс, но португальская команда может как остаться без еврокубков вообще, так и запрыгнуть на второе место. Для этого Брага должен обыгрывать Наполи с разницей в два и более голов (в первом туре итальянцы выиграли 2:1). Неаполитанцам для выхода в 1/8 финала достаточно ничьей, или же проиграть с разницей в один гол. Тогда у них будет преимущество. Победа Браги с разницей 2+ мячей выведет португальцев в плей-офф ЛЧ.

Группа D

1/8 финала Лиги чемпионов: Реал Сосьедад, Интер.

Плей-офф Лиги Европы: Зальцбург/Бенфика.

Вылет: Зальцбург/Бенфика.

Матчи 6 тура: Интер – Реал Сосьедад, Зальцбург – Бенфика.

Реал Сосьедад и Интер досрочно вышли в 1/8 финала, а в последнем туре определят обладателя первого места. Обе команды имеют по 11 очков. Интеру нужно побеждать, ведь матч первого тура между этими командами в Испании завершился вничью, а общая разница голов лучше у Сосьедада. Поєтому все просто. Победа Интера – он первый. Ничья или победа Сосьедада – он лидер.

Бенфика и Зальцбург разыграют путевку в Лигу Европы. Ситуация для команды Анатолия Трубина очень сложная. Первый матч против австрийцев лиссабонцы проиграли 0:2 и отстают от конкурента на 3 очка. Общая разница голов у Бенфики тоже гораздо хуже – минус 6 против минус 2 у Зальцбурга. Соответственно, для путевки в Лигу Европы "орлам" нужно выигрывать с разницей в два и более голов. Только тогда Трубин и компания финишируют третьими.

Группа E

1/8 финала Лиги чемпионов: Атлетико, Лацио.

Плей-офф Лиги Европы: Фейеноорд.

Вылет: Селтик.

Матчи 6 тура: Атлетико – Лацио, Селтик – Фейеноорд.

Здесь все понятно. Атлетико и Лацио сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов и встретятся в последнем туре в Мадриде. Для первого места Атлетико устроит и ничья. Римлянам нужна только победа – любой другой результат оставит их на втором месте. Другой матч в Шотландии между Селтиком и Фейеноордом имеет значение разве что с точки зрения престижа, премиальных от УЕФА и очков в таблицу коэффициентов. Фейеноорд гарантированно финиширует третьим и будет играть в Лиге Европы. Селтик прощается с еврокубками.

Группа F

1/8 финала Лиги чемпионов: Боруссия Д, ПСЖ/Ньюкасл/Милан.

Плей-офф Лиги Европы: ПСЖ/Ньюкасл/Милан.

Вылет: Ньюкасл/Милан.

Матчи 6 тура: Боруссия Д – ПСЖ, Ньюкасл – Милан.

Боруссия Дортмунд благодаря выездной победе над Миланом гарантировала себе минимум второе место. На вторую путевку от группы смерти претендуют ПСЖ, Ньюкасл и Милан. Лучшая ситуация у парижан, они ведь зависят только от себя. Подопечным Луиса Энрике достаточно победить Боруссию в Дортмунде – тогда они финишируют первыми, а обе команды выйдут в плей-офф.

Ничья заставит ПСЖ болеть за Милан, ведь у французов преимущество над "россонери" в личных встречах. Если же ПСЖ не выиграет в Дортмунде, а Ньюкасл обыграет Милан, в 1/8 выйдут англичане. А если Ньюкасл и Милан сыграют вничью, то ПСЖ финиширует вторым даже в случае поражения.

Милан и Ньюкасл перед последним туром имеют по 5 очков и тоже сохраняют шансы на второе место. Победитель этого матча гарантированно выйдет в 1/8 финала, если Боруссия обыграет ПСЖ. Ньюкасл финиширует вторым, если выиграет сам, а ПСЖ не победит Боруссию. Милану для второго места нужно выигрывать и ждать поражения парижан в Германии. Если же "россонери" возьмут три очка в Англии, а ПСЖ не проиграет, то итальянцы отправятся в Лигу Европы.

Группа G

1/8 финала Лиги чемпионов: Манчестер Сити (1 место), РБ Лейпциг (2 место).

Плей-офф Лиги Европы: Янг Бойз.

Вылет: Црвена Звезда

Матчи 6 тура: РБ Лейпциг – Янг Бойз, Црвена Звезда – Манчестер Сити.

В этой группе абсолютно никакой интриги нет – турнирная таблица квартета G уже не претерпит изменений. Манчестер Сити досрочно обеспечил себе первое место. РБ Лейпциг при любых раскладах финиширует вторым. Янг Бойз будет играть в Лиге Европы, а Црвене Звезде не поможет уже ничего. Даже если сербы обыграют Манчестер Сити, а Янг Бойз проиграет Лейпцигу, то все равно у швейцарцев лучшие показатели в личных матчах (2:2, 2:0).

Группа H

1/8 финала Лиги чемпионов: Барселона, Порту/Шахтер.

Плей-офф Лиги Европы: Порту/Шахтер

Вылет: Антверпен.

Матчи 6 тура: Порту – Шахтер, Антверпен – Барселона.

Немногие надеялись (особенно после поражения от Порту в первом туре), что Шахтер до последнего будет претендовать на выход в плей-офф ЛЧ. При этом судьба "горняков" еще и зависит только от них. Подопечным Марино Пушича, чтобы финишировать вторыми, нужно победить Порту на выезде с любым счетом. Если Шахтер сыграет вничью, то команды наберут по 10 очков, но Порту получит преимущество благодаря лучшим результатам в очных матчах. Победа португальцев тоже выведет дальше их. Какой же контраст по сравнению с той же группой А – Ман Юнайтед может выйти в плей-офф ЛЧ, набрав 7 очков, а Шахтер с 10 баллами рискует опуститься в Лигу Европы.

Барселона уже в 1/8 финала. В последнем туре "блаугранас" сыграют с Антверпеном – единственной командой Лиги чемпионов, которая проиграла все 5 матчей, и, разумеется, уже ни на что не претендует. Каталонцам нужно не проиграть, чтобы финишировать первыми, или ждать, что Порту отберет очки у Шахтера. Да и то, маловероятно, что даже в случае поражения Барса упадет на второе место. Над Порту подопечные Хави имеют преимущество в очных матчах, а у Шахтера значительно хуже общая разница голов.

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