Нідерландський фахівець Патрік ван Леувен може працевлаштуватися в бельгійському Вестерло, за який грає Сергій Сидорчук.

"У ван Леувена, за моєю інформацією, є дві пропозиції більш-менш конкретні. Одна пропозиція – зараз подейкують про Вестерло, клуб Сергія Сидорчука.

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Там змінився тренер, зараз там працює його помічник. Керівництво шукає нового тренера. Але зарплатня ван Леувена в Шахтарі, яка, за моєю інформацією, досі виплачується клубом, бо там триває контракт. Це серйозні гроші.

Якщо, умовно, йому платять, 50 тисяч у валюті, то зараз, якщо він погодиться на пропозицію Вестерло на 13 чи 17, то Шахтар за контрактом має право нічого не платити. Є ще варіант на Кіпрі. Можливо, там краще", – сказав Співаковський в етері програми ТаТоТаке.

Варто зазначити, що за Вестерло виступає екс-капітан Динамо Сергій Сидорчук, який перебрався в Бельгію на старті сезону. Нинішня кампанія для бельгійців складається невдало. Вестерло набрав усього 11 очок в 16 турах і йде на передостанній сходинці Ліги Жупіле.

Нагадаємо, ван Леувен покинув Шахтар восени цього року. На посаду наставника "гірники" запросили Маріно Пушіча.

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