Бельгийский клуб официально объявил об увольнении главного тренера Йонаса де Рука.

"Мудрика в Шахтер": английские фанаты и комментаторы ошеломлены игроками сборной Украины – шоу на 4 гола наших звезд

Специалист возглавил Вестерло летом 2021 года. Первые два сезона были успешными – выход в элиту и борьба за еврокубковую зону. Впрочем, нынешняя кампания складывается неудачно. Вестерло набрал всего 11 очков в 16 турах и идет на предпоследней строчке Лиги Жупиле.

Экс-капитан Динамо Сергей Сидорчук при де Руке был "железным" игроком основы, проведя 10 матчей и забив один гол.

Сидорчук провел юбилейный матч за Вестерло – команда украинца уступила одному из лидеров Лиги Жупиле