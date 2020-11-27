"Старая синьора" мониторит ситуацию нидерландца на Олд Траффорд, сообщает Calciomercato.

Ван Бастен раскритиковал переход ван де Бека в Манчестер Юнайтед

Ювентус изучает целесообразность аренды ван де Беека. Хавбек только летом перебрался в Манчестер, однако до сих пор не стал игроком основной обоймы команды Сульшера. В активе ван де Беека только 474 минуты во всех турнирах. Контракт экс-лидера Аякса с манкунианцами действует до лета 2025-го с опцией продления сотрудничества еще на год.

В нынешнем сезоне Донни ван де Беек провел 12 матчей в различных соревнованиях, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

"Демарш" Мессі, бомби Челсі, зміни в Барселоні не на користь Зінченка, Реал дивує – головне про трансфери літа 2020