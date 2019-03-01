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Ван дер Ваарт: Бейлу больше подходит Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм

07:30 40 Читати українською
Ван дер Ваарт: Бейлу больше подходит Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм
Гарет Бейл / фото: AS

Бывший хавбек Реала и Тоттенхэма Рафаэль ван дер Ваарт выразил свое мнение о Гарете Бейле в Реале.

"Он очень хороший игрок. Конечно, Бейл – не Криштиану Роналду и не Лионель Месси, но он не является обычным футболистом. Гарет всегда играет хорошо. Просто в Реале много давления. Думаю, это проблема для него.

Надеюсь, что Солари и Бейл поставят Реал превыше всего, – экс-игрок Реала и Барселоны Савиола

Стоит ли ему сменить клуб, чтобы добиться успеха? Это может сработать, но мне кажется, он хочет остаться в Реале и играть больше. Такие команды, как Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, подходят ему больше", – цитирует нидерландца Cadena Ser.

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К слову, в текущем сезоне в активе Бейла 32 матча за Реал во всех турнирах, где валлиец забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

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