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Ван дер Ваарт: Бейлу більше підходить Манчестер Юнайтед та Тоттенхем

07:30 338 Читать на русском
Ван дер Ваарт: Бейлу більше підходить Манчестер Юнайтед та Тоттенхем
Гарет Бейл / фото: AS

Колишній хавбек Реала та Тоттенхема Рафаель ван дер Ваарт висловив свою думку щодо Гарета Бейла у Реалі.

"Він дуже хороший гравець. Звичайно, Бейл – не Кріштіану Роналду і не Ліонель Мессі, але він не є звичайним футболістом. Гарет завжди грає добре. Просто в Реалі багато тиску. Думаю, це проблема для нього.

Сподіваюсь, що Соларі та Бейл поставлять Реал понад усе, – екс-гравець Реала та Барселони Савіола

Чи слід йому змінити клуб, щоб досягти успіху? Це може спрацювати, але мені здається, він хоче залишитися в Реалі і грати більше. Такі команди, як Манчестер Юнайтед і Тоттенхем, підходять йому більше", – цитує нідерландця Cadena Ser.

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До слова, у поточному сезоні в активі Бейла 32 матча за Реал в усіх турнірах, де валлієць забив 13 голів та віддав 5 результативних передач.

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