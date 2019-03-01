Ван дер Ваарт: Бейлу більше підходить Манчестер Юнайтед та Тоттенхем

Колишній хавбек Реала та Тоттенхема Рафаель ван дер Ваарт висловив свою думку щодо Гарета Бейла у Реалі.

"Він дуже хороший гравець. Звичайно, Бейл – не Кріштіану Роналду і не Ліонель Мессі, але він не є звичайним футболістом. Гарет завжди грає добре. Просто в Реалі багато тиску. Думаю, це проблема для нього.

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Чи слід йому змінити клуб, щоб досягти успіху? Це може спрацювати, але мені здається, він хоче залишитися в Реалі і грати більше. Такі команди, як Манчестер Юнайтед і Тоттенхем, підходять йому більше", – цитує нідерландця Cadena Ser.

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До слова, у поточному сезоні в активі Бейла 32 матча за Реал в усіх турнірах, де валлієць забив 13 голів та віддав 5 результативних передач.