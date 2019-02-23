Анчелотти назвал Бейла причиной своего увольнения из Реала

Экс-тренер Реала, а ныне наставник Наполи Карло Анчелотти рассказал о конфликте с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

"В команде нужен альтруизм. Если что-то и сводит с ума в футболе, то это игроки, которые проявляют эгоизм во время матча. Есть футболисты, которые не отдают мяч партнеру, даже когда это необходимо.

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Один из таких – Гарет Бейл. Я заплатил за это карьерой в Реале.

Причиной ссоры с Флорентино Пересом стало мое решение заменить Бейла в матче с Валенсией. В одном из моментов Бейл должен был отдать пас Бензема, который мог отправить мяч в пустые ворота, но валлиец пробил сам. Я заменил Бейла, поэтому случился конфликт.

Возможно, немного здравого эгоизма необходимо нападающему, но он ни в коем случае не должен быть чрезмерным", – цитирует Анчелотти Football Italia.

Напомним, 59-летний итальянский специалист возглавлял Реал в 2013-2015 годах.

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