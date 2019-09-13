Ван дер Сар дал совет Манчестер Юнайтед относительно будущего Де Хеа

Экс-голкипер МЮ, а ныне генеральний директор Аякса Эдвин ван дер Сар поделился мыслями относительно основного вратаря манкунианцев Давида Де Хеа.

"Есть и другие голкиперы, в том числе в АПЛ. Они способны сделать шаг вперед и занять его место. Я сам перешел в МЮ, когда мне было 34, поэтому вариантов много. По де Хеа нужно принять решение. Уже прошло много времени, пора определиться – да или нет, но я не директор МЮ.

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Слабая игра де Хеа? Спады случались и со мной, и с Гиггзом, со всеми. Невозможно играть хорошо постоянно. Он уже давно показывает высокий уровень, поэтому в определенный момент падения становятся заметны и о них начинают говорить. Но у него все будет в порядке. Он замечательный вратарь", – цитирует ван дер Сара Goal.

Напомним, действующий контракт Де Хеа с манкунианцами рассчитан до лета 2020 года. Пока стороны не могут договориться о продлении соглашения.

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