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Де Хеа близок к продлению контракта с Манчестер Юнайтед – зарплата испанца выйдет на один уровень с Погба

20:18 76 Читати українською
Де Хеа близок к продлению контракта с Манчестер Юнайтед – зарплата испанца выйдет на один уровень с Погба
Давид Де Хеа / Reuters

Манчестер Юнайтед пытается сделать все возможное для сохранения одного из лучших голкиперов мира.

Давид Де Хеа близок к подписанию нового контракта с Манчестер Юнайтед, утверждает Guardian.

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Зарплата 28-летнего испанца вырастет до 290 тысяч фунтов в неделю. После ухода Алексиса Санчеса в Интер только один игрок "красных дьяволов" может похвастаться подобным окладом – Поль Погба. Действующее соглашение Де Хеа заканчивается летом 2020 года, и туринский Ювентус уже рассматривал возможность подписания звездного голкипера на правах свободного агента.

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Напомним, Манчестер Юнайтед приобрел своего основного голкипера в 2011 году из мадридского Атлетико.

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Англия Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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