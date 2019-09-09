Де Хеа близок к продлению контракта с Манчестер Юнайтед – зарплата испанца выйдет на один уровень с Погба

Манчестер Юнайтед пытается сделать все возможное для сохранения одного из лучших голкиперов мира.

Давид Де Хеа близок к подписанию нового контракта с Манчестер Юнайтед, утверждает Guardian.

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Зарплата 28-летнего испанца вырастет до 290 тысяч фунтов в неделю. После ухода Алексиса Санчеса в Интер только один игрок "красных дьяволов" может похвастаться подобным окладом – Поль Погба. Действующее соглашение Де Хеа заканчивается летом 2020 года, и туринский Ювентус уже рассматривал возможность подписания звездного голкипера на правах свободного агента.

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Напомним, Манчестер Юнайтед приобрел своего основного голкипера в 2011 году из мадридского Атлетико.