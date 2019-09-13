Ван дер Сар дав пораду Манчестер Юнайтед щодо майбутнього Де Хеа

Екс-голкіпер МЮ, а нині генеральний директор Аякса Едвін ван дер Сар поділився думками щодо основного воротаря манкуніанців Давіда Де Хеа.

"Є й інші голкіпери, в тому числі в АПЛ. Вони здатні зробити крок вперед і зайняти його місце. Я сам перейшов в МЮ, коли мені було 34, тому варіантів багато. За де Хеа потрібно прийняти рішення. Вже пройшло багато часу, пора визначитися – так чи ні, але я не директор МЮ.

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Слабка гра де Хеа? Спади траплялися і зі мною, і з Гіггзом, з усіма. Неможливо грати добре постійно. Він вже давно показує високий рівень, тому в певний момент спади стають помітні та про них починають говорити. Але у нього все буде в порядку. Він чудовий воротар", – цитує ван дер Сара Goal.

Нагадаємо, чинний контракт Де Хеа з манкуніанцями розрахований до літа 2020 року. Поки сторони не можуть домовитись щодо продовження угоди.

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