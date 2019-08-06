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Ван Дейк прокомментировал потерю титула самого дорогого защитника планеты

22:28 58 Читати українською
Ван Дейк прокомментировал потерю титула самого дорогого защитника планеты
Харри Магуайр / ФК Манчестер Юнайтед

Один из лидеров Ливерпуля Вирджил ван Дейк дал совет новичку Манчестер Юнайтед Харри Магуайру, трансфер которого из Лестера стал рекордным для защитников.

"80 млн фунтов? Это рынок. Эта ситуация не зависит от него, и я желаю ему удачи.

Переход Магуайра в Манчестер Юнайтед – самый дорогой трансфер англичанина в истории

Стоимость оказывает определенное давление, но при таких обстоятельствах это ничего не меняет. В клубах калибра МЮ игроки всегда сталкиваются с большим давлением. Ему стоит просто демонстрировать свою лучшую игру, не оглядываясь на остальные вещи", – цитирует ван Дейка The Guardian.

Напомним, Харри Магуайр стал игроком Манчестер Юнайтед накануне. Его переход обошелся манкунианцам в 80 млн фунтов. В прошлом году Вирджил ван Дейк перешел из Саутгемптона в Ливерпуль за 75 миллионов.

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