Ван Дейк прокоментував втрату титулу найдорожчого оборонця планети

Один із лідерів Ліверпуля Вірджил ван Дейк дав пораду новачку Манчестер Юнайтед Харрі Магуайру, трансфер якого з Лестера став рекордним для захисників.

"80 млн фунтів? Це ринок. Ця ситуація не залежить від нього, та я бажаю йому успіху.

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Вартість чинить певний тиск, та за таких обставин це нічого не змінює. У клубах на кшталт МЮ гравці завжди зіштовхуються із великим тиском. Йому варто просто демонструвати свою найкращу гру, не оглядаючись на решту речей", – цитує ван Дейка The Guardian.

Нагадаємо, Харрі Магуайр став гравцем Манчестер Юнайтед напередодні. Його перехід коштував манкуніанцям 80 млн фунтів. Минулоріч Вірджил ван Дейк перейшов із Саутгемптона до Ліверпуля за 75 мільйонів.

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