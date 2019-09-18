Ван Дейк отреагировал на слухи о новом контракте с Ливерпулем

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк прокомментировал информацию о согласовании нового контракта с клубом.

"Сейчас ничего не происходит. Такие вещи зависят не от меня. Я видел сообщения в СМИ, что я согласовываю новый контракт и все такое. Но сейчас я даже не веду переговоров.

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Единственное, чего я сейчас хочу – это сфокусироваться на предстоящих матчах. Посмотрим, что произойдет в будущем", – приводит слова ван Дейка Sky Sports.

Раньше сообщалось, что Ливерпуль предложил Вирджилу новое соглашение, по условиям которого он бы зарабатывал 11,6 млн евро в год. Голландец перебрался на Энфилд в январе 2018 года из Саутгемптона за 85 млн евро.

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