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Ван Дейк відреагував на чутки про новий контракт з Ліверпулем

13:31 123 Читать на русском
Ван Дейк відреагував на чутки про новий контракт з Ліверпулем
Вірджил ван Дейк / Getty images

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк прокоментував інформацію про узгодження нового контракту з Ліверпулем.

"Зараз нічого не відбувається. Такі речі залежать не від мене. Я бачив повідомлення у ЗМІ, що я погоджую новий контракт і таке інше. Але зараз я навіть не веду переговорів.

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Єдине, чого я зараз хочу, – це сфокусуватися на майбутніх матчах. Подивимося, що станеться в майбутньому", – наводить слова ван Дейка Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль запропонував Вірджилу нову угоду, за умовами якої він би заробляв 11,6 млн євро на рік. Нідерландець перебрався на Енфілд в січні 2018 року із Саутгемптона за 85 млн євро.

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Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль Англія
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