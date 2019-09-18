Ливерпуль "потерял" шансы на победу в Лиге чемпионов – мерсисайдцы повторили печальную судьбу Реала и Милана

Действующий победитель Лиги чемпионов Ливерпуль в матче первого тура группового этапа на выезде уступил Наполи.

Команда, одержавшая победу в Лиге чемпионов, начинала следующий сезон с поражения лишь в трех случаях за 64 розыгрыша турнира.

Наполи – Ливерпуль – 2:0 – видео голов и обзор матча

Впервые это случилось с Реалом в тогда еще Кубке чемпионов, который после триумфа в кампании 1965/66, в первом матче предварительного раунда проиграл Фейенорду (1:2). Однако мадридцы отыгрались в ответном матче – 5:0.

Еще одним неудачником дважды становился Милан. В 1968 году миланцев на своем поле шокировал шведский Мальме (1:2). А в 1994-м "россонери" пострадали от Аякса (0:2).

Начиная с сезона 2010/11 все победители Лиги чемпионов начинали новый розыгрыш исключительно с победы. Кроме того, ни один клуб за всю историю не становился победителем турнира после проигрыша в первом матче. Теперь команде Юргена Клоппа придется изрядно постараться, чтобы изменить эту тенденцию.

Лига чемпионов: Наполи одержал победу над Ливерпулем – скучный матч, блестящая игра голкиперов и провал арбитров