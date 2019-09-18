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Ливерпуль "потерял" шансы на победу в Лиге чемпионов – мерсисайдцы повторили печальную судьбу Реала и Милана

11:17 233 Читати українською
Ливерпуль "потерял" шансы на победу в Лиге чемпионов – мерсисайдцы повторили печальную судьбу Реала и Милана
Садио Мане / фото из соцсетей

Действующий победитель Лиги чемпионов Ливерпуль в матче первого тура группового этапа на выезде уступил Наполи.

82’ Дрис Мертенс
90+2’ Фернандо Льоренте
 
82’ Дрис Мертенс
90+2’ Фернандо Льоренте

Команда, одержавшая победу в Лиге чемпионов, начинала следующий сезон с поражения лишь в трех случаях за 64 розыгрыша турнира.

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Впервые это случилось с Реалом в тогда еще Кубке чемпионов, который после триумфа в кампании 1965/66, в первом матче предварительного раунда проиграл Фейенорду (1:2). Однако мадридцы отыгрались в ответном матче – 5:0.

Еще одним неудачником дважды становился Милан. В 1968 году миланцев на своем поле шокировал шведский Мальме (1:2). А в 1994-м "россонери" пострадали от Аякса (0:2).

Начиная с сезона 2010/11 все победители Лиги чемпионов начинали новый розыгрыш исключительно с победы. Кроме того, ни один клуб за всю историю не становился победителем турнира после проигрыша в первом матче. Теперь команде Юргена Клоппа придется изрядно постараться, чтобы изменить эту тенденцию.

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