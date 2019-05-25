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Ван Дейк назвал эмоцию, которая мешает футболистам

14:45 40 Читати українською
Ван Дейк назвал эмоцию, которая мешает футболистам
Вирджил ван Дейк / Reuters

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк считает, что для футболиста важно оставаться спокойным.

"Я никогда не нервничаю. С опытом нервозность пропадает. Когда я дебютировал за Ливерпуль в 2018 году, то был скорее взволнован, чем нервничал. Я был удивлен своим спокойствием в тот день.

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Сейчас чаще появляется именно волнение, а не нервы. Даже перед финалом Лиги чемпионов в прошлом сезоне я совсем не нервничал. Наоборот, был очень расслаблен.

Не знаю, почему так происходит. Я научился этому в последние годы, чему очень рад. Когда вы нервничаете, вы думаете: "Я не имею права на ошибку, нельзя дать неточный пас".

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Но в такие моменты вы ограничиваете себя, не позволяете себе показать свой максимум. За эти годы я уверил себя, что в жизни есть много более важных вещей", – цитирует Ван Дейка The Guardian.

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Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль Англия
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