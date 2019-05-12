Ван Дейк: Ливерпуль сможет бросить вызов Манчестер Сити в следующем году

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк подытожил результаты чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

"Я очень горжусь этой командой, она – особенная, и я очень горжусь тем, что является ее частью. Мы провели великолепный сезон. Поздравляем Манчестер Сити, но, надеюсь, мы сможем бросить им вызов в следующем году.

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Мы боролись до последнего. Это останется в памяти людей, никто не может отрицать. После такого напряженного дня и недели мы можем гордиться собой.

Ман Сити провел выдающийся сезон, но мы тоже. Мы снова будем усердно работать и, надеюсь, будем пытаться достичь цели", – цитирует ван Дейка ВВС.

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Напомним, в нынешнем сезоне чемпионом Англии второй раз подряд стал Манчестер Сити, всего на одно очко опередив Ливерпуль.