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Ван Дейк: Ливерпуль сможет бросить вызов Манчестер Сити в следующем году

12 мая 21:13 112 Читати українською
Ван Дейк: Ливерпуль сможет бросить вызов Манчестер Сити в следующем году
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк подытожил результаты чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

17’ Садио Мане
81’ Садио Мане
 
17’ Садио Мане
81’ Садио Мане

"Я очень горжусь этой командой, она – особенная, и я очень горжусь тем, что является ее частью. Мы провели великолепный сезон. Поздравляем Манчестер Сити, но, надеюсь, мы сможем бросить им вызов в следующем году.

Зинченко помог Манчестер Сити разгромить Брайтон и стать чемпионом Англии 2-й раз подряд

Мы боролись до последнего. Это останется в памяти людей, никто не может отрицать. После такого напряженного дня и недели мы можем гордиться собой.

Ман Сити провел выдающийся сезон, но мы тоже. Мы снова будем усердно работать и, надеюсь, будем пытаться достичь цели", – цитирует ван Дейка ВВС.

Ливерпуль благодаря дублю Мане переиграл Вулверхэмптон и закончил сезон в АПЛ вторым с фантастическим количеством очков

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионом Англии второй раз подряд стал Манчестер Сити, всего на одно очко опередив Ливерпуль.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Ливерпуль - Вулверхэмптон
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