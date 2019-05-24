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Месси впервые прокомментировал позорное поражение Барселоны от Ливерпуля в полуфинале Лиги чемпионов

24 мая 19:27 343 Читати українською
Месси впервые прокомментировал позорное поражение Барселоны от Ливерпуля в полуфинале Лиги чемпионов
Лионель Месси / Фото AFP

Лидер Барселоны Лионель Месси поделился мыслями относительно ответного полуфинального матча ЛЧ против Ливерпуля (0:4) спустя две недели.

7’ Дивок Ориджи
54’ Джорджиньо Вейналдум
56’ Джорджиньо Вейналдум
79’ Дивок Ориджи
 
7’ Дивок Ориджи
54’ Джорджиньо Вейналдум
56’ Джорджиньо Вейналдум
79’ Дивок Ориджи

"Я не просматривал игру против Ливерпуля, но вспоминая то, что я видел, этот матч был похож на поединок в Риме (Барселона уступила Роме со счетом 0:3 – прим.).

Моуринью считает, что Месси не заслуживает "Золотой мяч" в этом году – все из-за Лиги чемпионов

Они быстро забили нам, и мы начали волноваться, что может произойти то же самое, хотя в первом тайме наши игроки хорошо выглядели. Кроме неудач, ошибок, недоразумений, худшим было то, что мы не соревновались, а это был финал", – цитирует Месси AS.

Напомним, Барса покинула ЛЧ на стадии полуфинала уступив Ливерпулю по сумме двух матчей (3:4). Каталонцы стали чемпионами Ла Лиги и сыграют в финале Кубка Испании против Валенсии.

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Теги
Барселона Барселона Испания Лионель Месси Лионель Месси Лига чемпионов Ливерпуль - Барселона
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