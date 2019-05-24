Месси впервые прокомментировал позорное поражение Барселоны от Ливерпуля в полуфинале Лиги чемпионов

Лидер Барселоны Лионель Месси поделился мыслями относительно ответного полуфинального матча ЛЧ против Ливерпуля (0:4) спустя две недели.

"Я не просматривал игру против Ливерпуля, но вспоминая то, что я видел, этот матч был похож на поединок в Риме (Барселона уступила Роме со счетом 0:3 – прим.).

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Они быстро забили нам, и мы начали волноваться, что может произойти то же самое, хотя в первом тайме наши игроки хорошо выглядели. Кроме неудач, ошибок, недоразумений, худшим было то, что мы не соревновались, а это был финал", – цитирует Месси AS.

Напомним, Барса покинула ЛЧ на стадии полуфинала уступив Ливерпулю по сумме двух матчей (3:4). Каталонцы стали чемпионами Ла Лиги и сыграют в финале Кубка Испании против Валенсии.

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