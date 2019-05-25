Ван Дейк назвав емоцію, яка заважає футболістам

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк вважає, що для футболіста важливо залишатись спокійним.

"Я ніколи не нервую. З досвідом знервованість пропадає. Коли я дебютував за Ліверпуль в 2018 році, то був скоріше схвильований, ніж нервував. Я був здивований своїм спокоєм в той день.

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Зараз частіше з'являється саме хвилювання, а не нерви. Навіть перед фіналом Ліги чемпіонів в минулому сезоні я зовсім не нервував. Навпаки, був дуже розслаблений.

Не знаю, чому так відбувається. Я навчився цього в останні роки, чому дуже радий. Коли ви нервуєте, ви думаєте: "Я не маю права на помилку, не можна дати неточний пас".

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Але в такі моменти ви обмежуєте себе, не дозволяєте собі показати свій максимум. За ці роки я запевнив себе, що в житті є багато більш важливих речей", – цитує Ван Дейка The Guardian.