Ван де Беек склоняется к продолжению карьеры в Аяксе

Суперкубок УЕФА — 08:00 328
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Ливерпуль – Челси: анонс матча за Суперкубок УЕФА-2019
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Динамо – Брюгге: браво за душевную игру, шок от провалов, убийственные замены – 6 голов и 2 удаления на прощание с ЛЧЛига чемпионов — 02:59 4682
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Лига Европы, квалификация: Сухоцкий помог Словану пройти дальше, Нымме Калью с украинцами вылетел из еврокубковЛига Европы — 00:30 201
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Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2019/20Лига чемпионов — 00:15 1688
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Квалификация Лиги чемпионов: Селтик уступил Клужу, Аякс вырвал победу над ПАОКом, Порту вылетел от КраснодараЛига чемпионов — 13 авг 909