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Ван де Беек склоняется к продолжению карьеры в Аяксе

10:30 30 Читати українською
Ван де Беек склоняется к продолжению карьеры в Аяксе
Донни ван де Беек / Фото ФК Аякс

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек поразмышлял относительно своего будущего.

"Пока никакой уверенности нет. Но есть хорошие шансы на то, что я продолжу играть здесь, в Аяксе.

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Что бы ни случилось дальше, Реал и Аякс – два фантастических клуба. Мне не на что жаловаться", – цитирует ван де Беека Marca.

Мадридский гранд близок к подписанию 22-летнего хавбека, но переговоры между игроком и клубом приостановились из-за чистки состава в лагере "сливочных".

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов ван де Беек провел 34 матча, в которых отметился 9-ю голами и 12-ю ассистами.

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