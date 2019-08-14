Ван де Беек склоняется к продолжению карьеры в Аяксе

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек поразмышлял относительно своего будущего.

"Пока никакой уверенности нет. Но есть хорошие шансы на то, что я продолжу играть здесь, в Аяксе.

Реал отложил трансфер ван де Беека, – Mundo Deportivo

Что бы ни случилось дальше, Реал и Аякс – два фантастических клуба. Мне не на что жаловаться", – цитирует ван де Беека Marca.

Мадридский гранд близок к подписанию 22-летнего хавбека, но переговоры между игроком и клубом приостановились из-за чистки состава в лагере "сливочных".

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов ван де Беек провел 34 матча, в которых отметился 9-ю голами и 12-ю ассистами.

Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон