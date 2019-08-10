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Реал отложил трансфер ван де Беека, – Mundo Deportivo

11:50 96 Читати українською
Реал отложил трансфер ван де Беека, – Mundo Deportivo
Донни ван де Беек / Reuters

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек может стать игроком Реала следующим летом.

Мадридский Реал взял паузу в переговорах по хавбеку Аякса Донни ван де Бееку, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, несмотря на то, что переговоры с игроком находятся на завершающей стадии, Реал не станет подписывать нидерландца этим летом, ведь в приоритете "сливочных" в настоящее время является чистка состава.

Отмечается, что Донни, вероятнее всего, станет игроком Реала или в зимнее трансферное окно, или уже следующим летом. Сумма возможного перехода составляет 55 млн евро.

Напомним, приоритетом мадридцев был Погба, однако стороны не смогли договориться по трансферу. Не исключено, что Реал вернется к кандидатуре француза и в дальнейшем.

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