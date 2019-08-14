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Ван де Беек схиляється до продовження кар'єри в Аяксі

10:25 293 Читать на русском
Ван де Беек схиляється до продовження кар'єри в Аяксі
Донні ван де Беек / Фото ФК Аякс

Півзахисник Аякса Донні ван де Беек поміркував стосовно свого майбутнього.

"Поки ніякої впевненості немає. Але є хороші шанси на те, що я продовжу грати тут, в Аяксі.

Реал відклав трансфер ван де Беека, – Mundo Deportivo

Що б не трапилося далі, Реал і Аякс – два фантастичних клуби. Мені немає на що скаржитися", – цитує ван де Беека Marca.

Мадридський гранд є близьким до підписання 22-річного хавбека, але перемовини між гравцем та клубом призупинились через чистку складу в таборі "вершкових".

В минулому сезоні чемпіонату Нідерландів ван де Беек провів 34 матчі, в яких відзначився 9-ма голами та 12-ма асистами.

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