Нидерландец после провального первого сезона в АПЛ настроен доказать собственную состоятельность играть на таком уровне, сообщает Manchester Evening News.

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По информации издания, ван де Беек набрал хорошую форму и отклонит предложения от итальянских, испанских и немецких клубов, чтобы остаться на Олд Траффор по крайней мере этим летом.

Напомним, год назад Манчестер Юнайдет заплатил Аяксу за перспективного полузащитника почти 40 млн евро. В прошлом сезоне ван де Беек 36 раз появлялся на поле, в среднем играя по 40 минут за матч. Нидерландец так и не закрепился в основе "Красных дьяволов", забив лишь один гол и отдав два ассиста.

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