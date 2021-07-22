Нідерландець після провального першого сезону в АПЛ налаштований довести власну спроможність грати на такому рівні, повідомляє Manchester Evening News.

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За інформацією видання, ван де Беек набрав хорошу форму і відхилить пропозиції від італійських, іспанських та німецьких клубів, щоб залишитися на Олд Траффор принаймні цього літа.

Нагадаємо, рік тому Манчестер Юнайдет заплатив Аяксу за перспективного півзахисника майже 40 млн євро. У минулому сезоні ван де Беек 36 разів з'являвся на полі, в середньому граючи по 40 хвилин за матч. Нідерландець так і не закріпився у основі "Червоних дияволів", забивши лише один гол та віддавши два асисти.

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