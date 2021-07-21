Полузащитник МЮ Поль Погба пока не уверен, где начнет следующий сезон.

Игроки Манчестер Юнайтед из окружения Погба считают, что клубу стоит продать Поля, сообщает Manchester Evening News.

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По мнению товарищей французского хавбека, это пошло бы на пользу и самому Полю, и "красным дьяволам". Источник также отрицает слухи о переговорах ПСЖ с Юнайтед по полузащитнику.

Сам Погба не скрывает своего желания присоединиться к мадридскому Реалу. Действующий контракт Поля МЮ рассчитан до лета 2022-го.

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