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Лига Европы: Манчестер Юнайтед потерял очки с АЗ, Вулверхэмптон одолел Бешикташ, Рома расписала ничью с Вольфсбергом

22:09 64 Читати українською
Лига Европы: Манчестер Юнайтед потерял очки с АЗ, Вулверхэмптон одолел Бешикташ, Рома расписала ничью с Вольфсбергом
Бешикташ – Вулверхэмптон / Твиттер "волков"

Состоялись поединки второго тура группового этапа Лиги Европы 2019/20 в квартетах J, K, L.

 

Лига Европы 2019/20, групповой этап, 2 тур,

Группа J

Вольфсберг – Рома – 1:1

Голы: Линдль, 51 – Спинаццола, 27

Башакшехир – Боруссия М – 1:1

Гол: Вишча, 55 – Херман, 90+1

Группа K

Бешикташ – Вулверхэмптон – 0:1

Гол: Боли, 90+3

Брага – Слован Б – 2:2

Голы: Виана, 31, Галено, 63 – Спорар, 45+4, Виана, 87 (аг)

Нереализованный пенальти: Спорар, 45+4

Группа L

АЗ – Манчестер Юнайтед – 0:0

Вольфсберг продолжает достойно выступать в довольно непростой группе J. После разгрома менхенгладбахской Боруссии в первом туре, австрийцы вырвали ничью против Ромы. Подопечные Паулу Фонсеки вышли вперед благодаря голу Спинаццолы, однако во втором тайме хозяева смогли сравнять счет усилиями Линдля. Боруссия М была на грани очередного провала в игре с турецким Башакшехиром, однако все же добыла свое первое очко – "жеребцов" спас Патрик Херман.

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В группе К еще одна турецкая команда пострадала от гола в компенсированное время – защитник Вулверхэмптона Вилли Боли огорчил Бешикташ. В параллельном матче этого квартета Брага и братиславский Слован устроили настоящий триллер – нереализованный пенальти, автогол и перестрелка с драматической развязкой – 2:2.

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А вот АЗ и Манчестер Юнайтед публику не порадовали – сухие нули, которые позволили "красным дьяволам" догнать сербский Партизан на вершине группы L.

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Лига Европы Брага - Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Вулверхэмптон Рома Рома Андра - Рома АЗ - Манчестер Юнайтед
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