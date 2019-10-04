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Это худший Манчестер Юнайтед за последнее десятилетие, – Оуэн

11:24 93 Читати українською
Это худший Манчестер Юнайтед за последнее десятилетие, – Оуэн
АЗ – Манчестер Юнайтед – 0:0 / Sky Sports

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы АЗ – Манчестер Юнайтед (0:0).

 

"Да, могу сказать, что Манчестер Юнайтед теперь команда среднего уровня. Лично я не думаю, что они попадут в топ-6 в этом сезоне. Вероятно, они займут место в верхней половине таблицы, но тот факт, что мы вообще об этом говорим вызывает беспокойство, не так ли?

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Это, наверное, худший Манчестер Юнайтед с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон покинул команду. Это уже происходит в течение нескольких лет. Возможно, пять, шесть, семь, восемь лет назад вы думали: "Хуже уже не может быть".

Хотел бы подчеркнуть, что Сульшер во многих отношениях сознательно ослабил команду. Он лишился таких игроков, как Лукаку, Эррера, Дармиан, Санчес, Смоллинг. Он знает, что эти игроки могли улучшить нынешнюю команду, но, думаю, он решил, что нужно сделать пару шагов назад, а затем двигаться вперед. Он решил начать с нуля", – цитирует Оуэна Goal.com.

Напомним, Манчестер Юнайтед на выезде не смог обыграть АЗ (0:0). Интересно, что ни один из ударов манкунианцев не попал в створ ворот.

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