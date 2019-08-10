Стадион АЗ пострадал от ужасных разрушений за несколько дней до матча против Мариуполя в Лиге Европы

На домашнем стадионе нидерландцев произошел крайне неприятный инцидент.

AFAS Stadium сильно пострадал в результате обвала потолка, информирует Telegraaf.

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Значительная часть покрытия разрушилось над боковой трибуной. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, поскольку в этот момент на стадионе никого не было.

К слову, уже 15 августа АЗ должен был провести дома ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Мариуполя. Пока неизвестно, где состоится этот матч.

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