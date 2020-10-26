"Для такого юного парня очень плохо играть 6-7 матчей в год. Это ужасно для ритма организма. Вы можете получить гораздо больше, но вы также должны понять, где вы можете играть.

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Дело не конкретно в Манчестер Юнайтед. В любом случае, вы должны хотеть играть в футбол каждую неделю, чтобы новый клуб не сказался плохо на вашей карьере", – цитирует ван Бастена издание Ziggo Sport.

Напомним, "красные дьяволы" приобрели 23-летнего хавбека у Аякса за 40 млн евро в сентябре 2020 года. В текущем сезоне ван де Беек провел за манкунианцев 5 матчей в АПЛ и Лиге чемпионов, но суммарно отыграл лишь 61 минуту. Также на его счету 2 матча в Кубке Лиги, где он сыграл 168 минут.

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