"Для такого юного хлопця дуже погано грати 6-7 матчів на рік. Це жахливо для ритму організму. Ви можете отримати набагато більше, але ви також повинні зрозуміти, де ви можете грати.

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Справа не конкретно в Манчестер Юнайтед. У будь-якому випадку, ви повинні хотіти грати у футбол щотижня. Але треба вважати, аби новий клуб не позначився погано на вашій кар'єрі", – цитує ван Бастена видання Ziggo Sport.

Нагадаємо, "червоні дияволи" придбали 23-річного хавбека у Аякса за 40 млн євро у вересні 2020 року. У поточному сезоні ван де Беек провів за манкуніанців 5 матчів в АПЛ і Лізі чемпіонів, але сумарно відіграв лише 61 хвилину. Також на його рахунку 2 матчі в Кубку ліги, де він відіграв 168 хвилин.

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