Манчестер Юнайтед недоволен формой ван де Беека – хавбек будет тренироваться по программе Роналду
Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек будет тяжело работать в спортзале.
Тренерский штаб манкунианцев пытается подготовить Донни ван де Беека к изнурительному английскому сезону. "Красные дьяволы" хотят увеличить мышечную массу 23-летнего хавбека, сообщает The Sun.
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Для достижения цели, МЮ представит Донни специальную программу тренировок в спортзале, которую ранее использовали Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш. Программа продлится несколько недель.
Напомним, летом ван де Беек перешел в Манчестер Юнайтед из амстердамского Аякса за 39 млн евро.
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