"Эту игру надо забыть как страшный сон. Всем без исключения. У нас не было команды вообще. В предыдущих 5 играх была команда, а против Металлиста – набор футболистов. Каждый играл сам за себя. Были очень большие проблемы.

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Если выпадает 1-2 футболиста, то мы благодаря другим еще закрываем, помогаем, это ОК. А тут приелось.

Вот вы пришли голодные, без денег, так хотели зарабатывать. Сейчас вам насыпали, и вы стали жирными котами. Понимаете? Жирные в масле коты. Вам уже не нужно. Все. Вот у меня такое впечатление, что вышли жирные коты. Все", – заявил Вирт в эфире Трендец.

В 9-ти турах УПЛ Верес набрал 14 очков и занимает 5 место. Поединок против Металлиста, о котором говорил тренер, был сыгран в 6-м туре – ровенская команда проиграла на Авангарде со счетом 1:2.

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