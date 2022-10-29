"Цю гру треба забути як страшний сон. Всім без виключення. У нас не було команди взагалі. У попередніх 5-ти іграх була команда, а проти Металіста – набір футболістів. Кожен грав сам за себе. Були дуже великі проблеми.

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Якщо випадає 1-2 футболісти, то ми завдяки іншим ще закриваємо, допомагаємо, це ОК. А тут приїлося.

От ви прийшли голодні, без грошей, то хотіли заробляти. Зараз вам насипали, і ви стали жирними котами. Розумієте? Жирні в маслі коти. Вам вже не треба. Все. От у мене таке враження, що вийшли жирні коти. Всі", – заявив Вірт в ефірі Трендець.

У 9-ти турах УПЛ Верес набрав 14 очок і посідає 5 місце. Поєдинок проти Металіста, про який говорив тренер, був зіграний у 6-му турі – рівненська команда програла на Авангарді з рахунком 1:2.

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