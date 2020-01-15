Вальверде получил только один матч дисквалификации за грубый фол против Мораты

Хавбек Реала Федерико Вальверде отделался относительно мягким наказанием за свое нарушение в финале Суперкубка Испании против Атлетико (0:0 и 4:1 по пен.).

Уругваец получил дисквалификацию на один матч, информирует Marca.

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Напомним, Вальверде увидел перед собой прямую красную карточку за фол последней надежды против Мораты на 116-й минуте финала Суперкубка Испании. Нападающий Атлетико выбегал один на один с Куртуа, однако полузащитник "сливочных" срезал его ударом сзади по ногам перед штрафной. Именно этот момент стал одним из ключевых в поединке – Реал не пропустил и завоевал трофей в серии пенальти.

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Вальверде не сможет помочь партнерам в игре 20 тура Примеры против Севильи, которая состоится 18 января.