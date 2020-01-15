Вальверде отримав лише один матч дискваліфікації за грубий фол проти Морати

Хавбек Реала Федеріко Вальверде відбувся відносно м'яким покаранням за своє порушення у фіналі Суперкубка Іспанії проти Атлетіко (0:0 і 4:1 по пен.).

Уругваєць отримав дискваліфікацію на один матч, інформує Marca.

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Нагадаємо, Вальверде був покараний прямою червоною карткою за фол останньої надії проти Морати на 116-й хвилині фіналу Суперкубка Іспанії. Нападник Атлетіко вибігав віч-на-віч з Куртуа, однак півзахисник "вершкових" зрізав його ударом ззаду по ногах перед штрафним майданчиком. Саме цей момент став одним з ключових у поєдинку – Реал не пропустив і виборов трофей у серії пенальті.

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Вальверде не зможе допомогти партнерам в грі 20 туру Прімери проти Севільї, яка відбудеться 18 січня.