Зидан – о красной карточке Вальверде: Это некрасивый фол, но он должен был так поступить

Главный тренер Реал Зинедин Зидан поделился мыслями относительно матча за Суперкубок Испании против Атлетико (0:0 и 4:1 по пен.).

"Вальверде выиграл трофей MVP, и я рад за него. Он выполнил прекрасную работу, как и все остальные. Я уверен, что Федерико хочет поделиться этим со всеми своими товарищами по команде. Красная карточка? В конце концов, он сделал то, что должен был сделать. Это некрасивый фол, но он должен был так поступить. он это сделал из добрых побуждений. В конце концов, важно, что он извинился перед Моратой, потому что они очень хорошо знают друг друга.

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Я не знаю, как мы выиграли все свои девять финалов. Этот клуб такой. Мы всегда хотим побеждать. Вы должны быть терпеливыми, после первого тайма были определенные опасения, потому что мы не знали, как забить. Мы играли против хорошей команды. Вы должны верить до конца, и именно это мы сделали.

Да, мы постоянно готовились к возможной серии пенальти. В футболе ты никогда не знаешь, что может произойти. В конце концов, мы получили желаемое, и мы рады, ведь выиграть титул никогда не бывает просто. Мы должны продолжать работать в других турнирах. Сегодня мы победили и должны наслаждаться этим и быть счастливыми. Теперь нас ждет возвращение домой, отдых, а затем мы снова играем. Мы не можем долго думать об отдыхе. Мы рады, можем наслаждаться этим, но есть еще много дел в Примере, Лиге чемпионов, Кубке... Это все будет продолжаться очень долго", – цитирует Зидана AS.

К слову, свой следующий матч Реал проведет уже 18 января – мадридцы будут принимать Севилью в рамках 20 тура чемпионата Испании.

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